Déficit na Previdência cresce 24,4% em relação ao ano passado O déficit da Previdência Social em maio foi de R$ 1,81 bilhão, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência. O resultado é 7,4% menor que o déficit registrado em abril. No acumulado do ano, janeiro a maio, o resultado negativo chega a R$ 10,331 bilhões, 24,4% maior que no mesmo período de 2003. A queda do déficit da Previdência Social em maio, na comparação com o mês de abril e também a maio do ano passado, foi atribuída pelo secretário de Previdência Social, Helmut Schwarzer, à melhoria da arrecadação e da recuperação de crédito. De acordo com o secretário, a recuperação de crédito passou de R$ 441,5 milhões em maio de 2003 para R$ 520,5 milhões em maio desse ano. O mesmo ocorreu em relação à arrecadação líquida, que foi de R$ 6,34 bilhões em maio do ano passado e alcançou R$ 7,27 bilhões em maio de 2004. O secretário disse que a melhoria da arrecadação líquida é um reflexo direto dos resultados positivos no mercado de trabalho, que teve aumento na geração de empregos formais este ano. Ele lembrou que o resultado de maio de 2004 ainda não computa o impacto do aumento do salário mínimo que só estará refletido nas contas do INSS no próximo mês. Mudança na projeção A Previdência Social refez a projeção de déficit do INSS para este ano. A estimativa anterior projetava um resultado negativo de R$ 30,1 bilhões para o ano. Na nova projeção, esta estimativa de déficit caiu para R$ 29,7 bilhões.