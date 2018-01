Déficit nas contas da Previdência chega a R$ 37,37 bilhões Apesar das medidas de melhoria de gestão adotadas pelo governo, o déficit nas contas da Previdência Social já cresceu 29,9% este ano e chegou a R$ 37,37 bilhões até outubro. Uma expansão de R$ 8,6 bilhões em relação ao déficit de R$ 28,77 bilhões de janeiro a outubro de 2005. O aumento do emprego formal - que eleva o número de contribuintes da Previdência - e as medidas de gestão permitiram, porém, um recuo de 5,6% do rombo em outubro, para R$ 3,04 bilhões. No mesmo mês do ano passado, o déficit das contas foi de R$ 3,22 bilhões. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, a arrecadação líquida da Previdência somou em outubro R$ 10,31 bilhões, com crescimento real de 15,4% sobre o mesmo mês do ano passado. As despesas somaram R$ 13,35 bilhões, com expansão de 9,9%. Segundo o secretário de Previdência Social do Ministério da Previdência, Helmut Schwarzer, a redução do déficit em outubro, refletiu não só o crescimento da economia brasileira e do emprego formal, mas também as medidas de gestão adotadas pelo governo. Para dezembro, quando o déficit cresce por causa do pagamento do 13º salário, Schwarzer previu resultado inferior ao do ano passado, quando o saldo foi negativo em R$ 7 bilhões. De acordo com o secretário, as despesas de dezembro serão menores porque o governo já antecipou em setembro o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Essa medida inflou as despesas naquele mês e fez com que o déficit chegasse à marca recorde de R$ 8,6 bilhões. Apesar do maior controle dos auxílios-doença, as concessões desse benefício voltaram a crescer em outubro e chegaram a 1,42 milhão, ante 1,35 milhão em setembro. Um crescimento de 5%. "É preocupante", disse o secretário". Schwarzer ainda defendeu como urgente a aprovação de projeto de lei do senador Aloizio Mercadante (PT-SP), que não permite que o trabalhador com auxílio-doença receba mais com o benefício do que ganharia no emprego. Hoje, na maior parte dos casos isso ocorre, provocando distorções no sistema.