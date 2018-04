Déficit nas contas externas diminui, mas pode crescer O país registrou em março um déficit de US$ 997 milhões nas suas contas externas, o melhor desempenho, nesse período, desde 1994. Mas os dados do Banco Central indicam que a redução dos gastos com pagamentos feitos ao exterior, que vem sustentando a melhoria do balanço de pagamentos, chegou a um limite. Daqui por diante, a diminuição do déficit externo vai depender fundamentalmente de bons resultados na balança comercial, o que torna crucial a necessidade de o país aumentar as exportações. ?O que tinha para cair já caiu. Estamos chegando ao piso?, comentou o chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Altamir Lopes, referindo-se à retração que vinha ocorrendo nos últimos meses nas despesas com transportes, viagens internacionais, serviços financeiros e assistência técnica especializada. Todos esses itens são registrados na conta de serviços e rendas que, juntamente com a balança comercial e as transferência unilaterais, compõem o déficit em transações correntes. Nos três primeiros meses deste ano, as exportações brasileiras somaram US$ 11,9 bilhões, desempenho bastante inferior aos US$ 13,8 bilhões verificados no mesmo período de 2001. O aumento das vendas externas reduziria a necessidade de o país atrair recursos de fora para financiar as suas despesas. Enquanto isso não ocorre, a saída tem sido contrair os gastos. O déficit na conta de serviços e rendas caiu de US$ 6,4 bilhões, no primeiro trimestre do ano passado, para US$ 4,6 bilhões neste ano. Esta retração nos serviços, segundo Lopes, foi embalada pela alta do dólar, que desestimulou os gastos de turistas brasileiros em viagem ao exterior, e pelo baixo nível de atividade econômica. As despesas com cartão de crédito internacional realizadas entre janeiro e março deste ano somaram US$ 25 milhões, menos da metade dos US$ 57 milhões registrados somente em março de 2001. No mês paassado, houve ainda uma queda importante dos gastos com juros. Eles passaram de US$ 1,3 bilhão, em março de 2001, para US$ 754 milhões agora. Os gastos com viagens internacionais devem crescer nos próximos meses devido à Copa do Mundo, mas, segundo o chefe do Depec, não será uma alta expressiva. ?No quadro de retração em que estamos, qualquer incremento vai ser notado, mas a influência da Copa não será tão grande?, avaliou Altamir Lopes. A expectativa do governo é que, a partir de abril, os gastos com serviços em geral se aproximem dos resultados apresentados em 2001, que já estavam contidos. ?Os dados preliminares de abril já demonstram isso?, disse Lopes. Com isso, o país precisará registrar saldos comerciais mais elevados se quiser manter a trajetória de queda do déficit externo. Nos cálculos do chefe do Depec, o déficit externo de abril deve ficar em US$ 2,3 bilhões, valor igual ao registrado em abril do ano passado. Além de uma pressão um pouco maior na conta de serviços, outro problema é que as importações, cuja queda também vem contribuindo de forma significativa para o ajuste externo, devem crescer no segundo semestre, com o aumento esperado do nível de atividade da economia. Nos primeiro trimestre deste ano, as importações ficaram em US$ 10,9 bilhões, US$ 3,6 bilhões a menos do que os US$ 14,5 bilhões do mesmo período de 2001. Com isso, Lopes estima que o déficit externo acumulado em 12 meses terminará este ano em US$ 20,8 bilhões. Em março, o déficit atingiu o melhor valor desde outubro de 1996: US$ 19,8 bilhões.