Déficit nominal de agosto cai para R$ 651 milhões O déficit nominal do setor público em agosto ficou em R$ 651 milhões. O valor divulgado hoje pelo Banco Central (BC) veio a abaixo dos R$ 3,761 bilhões do mês de julho e dos R$ 8,196 bilhões de agosto do ano passado. Segundo o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, o déficit do mês passado foi o menor para meses de agosto. Déficit nominal é o conceito de déficit público que, além das receitas e despesas, inclui os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. Com o resultado, o déficit nominal acumulado de janeiro a agosto passou para R$ 20,058 bilhões, o melhor desde o mesmo período de 2001, quando o déficit nominal ficou em R$ 19,062 bilhões. O valor corresponde a 1,83% do PIB, também o melhor da série histórica, e ficou abaixo dos R$ 53,127 bilhões (5,42% do PIB) de igual período do ano passado. Em 12 meses, até agosto, o déficit nominal do setor público está acumulado em R$ 45,963 bilhões. O valor, de acordo com nota do BC, corresponde a 2,82% do PIB, também é o melhor desde julho de 2001. Em julho, o déficit nominal acumulado em 12 somava o equivalente a R$ 53,508 bilhões, um valor equivalente a 3,32% do PIB.