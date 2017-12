Déficit nominal deste ano será bem menor, avalia o BC O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, previu que o déficit nominal em 2004 deverá ficar abaixo de 3% do PIB. "Esse é um dado muito bom para as contas públicas brasileiras", disse ele, ao comentar o comportamento dos números da política fiscal em 2003. Em 2003, o déficit nominal das contas do setor público chegou a 5,16% do PIB. Segundo Altamir, essa queda do déficit nominal acontecerá devido ao processo de redução das taxas de juro e a uma estabilidade maior da taxa de câmbio. Para esse ano, Altamir projeta estabilidade do endividamento do setor público com uma "ligeira queda" em relação a 2003, quando a dívida líquida fechou em 58,2% do PIB. Apesar do aumento da dívida líquida em 2003, o chefe do Depec considerou positivo o resultado. Na avaliação, o governo conseguiu estabilizar o crescimento da dívida, que em setembro de 2002 havia batido o recorde de 62% do PIB. "A dívida chegou a 62% em setembro de 2002 e fechou em 2003 em 58,2% do PIB. É um sinal de que já está estabilizada", avaliou ele. Estabilidade com ligeira queda Altamir Lopes previu que a dívida líquida do setor público deve fechar janeiro no mesmo patamar de dezembro, quando estava em 58,2% do PIB. Para 2004, ele previu estabilidade da dívida com ligeira queda. Quadro fiscal traz tranquilidade Altamir Lopes avaliou que o quadro fiscal do Brasil é de "absoluta responsabilidade". Segundo ele, esse é um fator que traz tranquilidade para o mercado. Ele comemorou o resultado das contas fiscais no ano passado, quando o governo conseguir fazer um ajuste de 4,32% do PIB com resultados recordes em todas as esferas do governo. Ele comentou que a sobra de R$ 1,173 bilhão do superávit primário obtido em 2003 em relação à meta acertada com o FMI foi a menor desde que o governo começou a política de superávits nas suas contas. De acordo com ele, a margem da folga do superávit foi de 2% em relação à meta de R$ 65 bilhões. Ele comentou que o aumento das despesas com juros no ano passado, que atingiram R$ 145,210 bilhões, foi decorrente das "elevadas taxas de juros". Para 2004, ele previu que será observado uma "considerável" queda. Na avaliação do chefe do Depec, o esforço fiscal recorde do setor público valeu a pena: "Se não tivesse feito esse superávit, seguramente estaríamos pior. Essa é a avaliação que deve ser feita".