Déficit nominal fica em R$ 2,885 bi em outubro O déficit nominal do setor público de outubro - saldo negativo registrado depois do uso da arrecadação para pagamento de gastos, inclusive os juros da dívida - ficou em R$ 2,885 bilhões. O valor veio abaixo dos R$ 5,454 bilhões de setembro último e também ficou menor que os R$ 2,893 bilhões de outubro do ano passado. No período de janeiro a outubro, o déficit nominal está acumulado em R$ 28,398 bilhões (2,04% do PIB), segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central (BC). Em igual período do ano passado, o déficit nominal tinha sido de R$ 59,694 bilhões (4,80% do PIB). O déficit nominal em 12 meses até outubro, por sua vez, ficou em R$ 47,736 bilhões (2,87% do PIB). No mês de setembro, o déficit acumulado em 12 meses estava em R$ 47,744 bilhões (2,89% do PIB). Despesas com juros As despesas com juros nominais do setor público no mês de outubro somaram o correspondente a R$ 11,086 bilhões, valor inferior aos R$ 11,498 bilhões de setembro último. O valor gasto com juros em outubro, entretanto, é superior aos R$ 9,851 bilhões de outubro do ano passado. No período de janeiro a outubro, os gastos com juros estão acumulados em R$ 106,370 bilhões (7,63% do PIB). Em igual período de 2003, as despesas com juros foram de R$ 123,729 bilhões (9,94% do PIB). No período de doze meses até outubro, os gastos com juros foram de R$ 127,846 bilhões (7,68% do PIB). Em setembro, o valor destas despesas acumuladas em 12 meses estava em R$ 126,611 bilhões (7,67% do PIB). Dívida líquida A dívida líquida do setor público ficou estável em 53,7% do PIB no mês de outubro. Apesar da estabilidade na relação com o PIB, o valor da dívida subiu outubro com relação a setembro de R$ 940,540 bilhões para R$ 945,403 bilhões. A dívida líquida do setor público é representada pelo saldo líquido do endividamento do setor público não-financeiro e do Banco Central com o sistema financeiro (público e privado), com o setor privado não-financeiro e com o resto do mundo.