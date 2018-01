Déficit obriga União Européia a interferir na Alemanha O déficit alemão ultrapassou todos os limites e obrigou a União Européia (UE) a interferir na maior economia do Velho Continente. Hoje, a Comissão Européia concluiu uma avaliação que aponta que o déficit fiscal da Alemanha está excedendo as regras impostas pelo bloco e, caso Berlim não tome providências para cortar os gastos públicos, o bloco teria o poder de impor penalidades ao governo alemão. Segundo a avaliação da UE, o déficit alemão ficou acima dos 3% do PIB, limite permitido pelo bloco para garantir a estabilidade econômica e monetária da região. Para a União Européia, o déficit não foi resultado de eventos que estiveram fora do controle do governo alemão e poderia ter sido evitado. A Alemanha tentou justificar os gastos excessivos com as inundações que atingiram o país no ano passado. Mas a UE rejeitou o argumento. De acordo com os economistas da UE, já em 2000 o déficit alemão era um fator de preocupação. Decisões do governo sobre o sistema de saúde, a reforma fiscal e o baixo crescimento da economia do país em 2001 e 2002 acabaram agravando ainda mais o problema. Diante da situação, a Comissão recomenda ao governo alemão que corte já gastos previstos no orçamento de 2003 e de 2004. O objetivo seria reverter a tendência de aumento do déficit. Caso isso não ocorra, a UE alerta que poderá tomar medidas de represália contra a Alemanha. Segundo o estatuto do bloco europeu, a UE poderia condicionar a emissão de bônus pelo país, além de pedir que o Banco de Investimentos da Europa reconsidere empréstimos aos alemães até que o déficit não seja solucionado. Como último recurso, a UE ainda poderia exigir que a Alemanha faça um depósito em uma conta, que ficaria congelado. A UE prevê ainda uma multa contra o governo que exceder os limites de gastos impostos pelo bloco.