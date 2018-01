Déficit orçamentário dos EUA bate recorde em fevereiro Os Estados Unidos registraram déficit orçamentário recorde em fevereiro, de US$ 120 bilhões, mostrou um relatório do Departamento do Tesouro nesta segunda-feira. O déficit acumulado nos cinco primeiros meses do ano fiscal norte-americano, no entanto, teve queda de 26%. O resultado do mês passado ficou em linha com as previsões de analistas de Wall Street ouvidos pela Reuters. As receitas em fevereiro foram de US$ 120,3 bilhões, enquanto os gastos somaram US$ 240,3 bilhões. Em janeiro, os EUA tiveram superávit orçamentário de 38,2 bilhões de dólares.