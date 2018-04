Déficit orçamentário dos EUA ultrapassa US$ 1 tri pela 1ª vez

O déficit orçamentário dos Estados Unidos ultrapassou US$ 1 trilhão nos primeiros nove meses do ano fiscal 2008-2009, informou, nesta segunda-feira, o Departamento do Tesouro americano.

Esta é a primeira vez na história que a diferença entre os gastos e a receita do governo americano atinge este patamar.

De acordo com dados divulgados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o déficit orçamentário no mês de junho foi de US$ 94,3 bilhões, o que fez com que o acumulado do ano fiscal iniciado em 1º de outubro atingisse US$ 1,1 trilhão.

Segundo Andrew Walker, analista econômico da BBC, a recessão econômica e as ações tomadas pelo governo do presidente Barack Obama para combater os efeitos da crise no país contribuíram para aprofundar ainda mais o déficit orçamentário.

Walker afirma que o aumento do desemprego também comprometeu a receita obtida com impostos e que os gastos do governo com benefícios a desempregados aumentaram desde o início da crise.

Além disso, os programas do governo americano para estimular a economia e os pacotes de ajuda ao sistema financeiro e a empresas também contribuíram para o aumento do déficit.

De acordo com o analista da BBC, os dados aumentam os temores de um crescimento da inflação e da taxa de juros nos Estados Unidos.