Déficit orçamentário francês aumenta em setembro

O déficit foi de 125,77 bilhões de euros (186,7 bilhões de dólares) entre janeiro e setembro, comparado ao saldo negativo de 56,55 bilhões de euros nos nove primeiros meses de 2008.

O gasto do governo cresceu 3,1 por cento, para 263,91 bilhões de euros no período, com o governo colocando 10 bilhões de euros na economia entre janeiro e setembro para tentar tirar o país da recessão.

A receita caiu 23,4 por cento no período, para 169,66 bilhões de euros. A receita tributária recuou 47,9 bilhões de euros, para 156,8 bilhões de euros.