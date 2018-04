Déficit orçamentário nos EUA ultrapassa US$ 1 trilhão

O déficit orçamentário do governo federal dos Estados Unidos superou a marca de US$ 1 trilhão no acumulado do ano fiscal de 2009 até junho, somando US$ 1,086 trilhão. Em igual período de 2008, o déficit acumulado foi de US$ 285,85 bilhões, segundo o Departamento do Tesouro. Apenas em junho deste ano, o governo registrou déficit de US$ 94,32 bilhões. No mesmo mês de 2008, o governo havia registrado um superávit de US$ 33,55 bilhões.

O ano fiscal americano começa em 1º de outubro. A Casa Branca prevê que o déficit orçamentário vai subir para US$ 1,841 trilhão neste ano fiscal, superando de longe o déficit recorde de US$ 454,8 bilhões registrado no ano fiscal 2008.

A previsão de consenso dos analistas entrevistados pela Dow Jones era de um déficit orçamentário de US$ 97,0 bilhões em junho. No mês passado, os gastos do governo federal somaram US$ 309,68 bilhões, contra os US$ 226,37 bilhões em despesas registradas em igual mês de 2008.

No acumulado dos nove meses até junho, os gastos do governo federal somam US$ 2,67 trilhões, na comparação com os US$ 2,22 trilhões registrados em igual período do ano fiscal 2008. O gasto bruto do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês) soma US$ 147,21 bilhões no ano fiscal 2009 até junho. O Tarp foi criado no final do ano passado para socorrer Wall Street.

Em junho, a receita do governo somou US$ 215,36 bilhões, contra US$ 259,91 bilhões registrados em igual mês do ano fiscal de 2008. No acumulado do ano fiscal de 2009 até junho, a receita soma US$ 1,59 trilhão, de US$ 1,93 trilhão registrado em igual período do ano fiscal de 2008.