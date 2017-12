Déficits dos EUA são perigosos para a economia, alerta FMI Um relatório de pesquisa dos economistas do FMI divulgado hoje descreve o estado das finanças públicas dos EUA como "perigoso" para a economia global no longo prazo. Os autores do relatório exortam a Casa Branca e o Congresso dos EUA a tomarem medidas para conter o déficit orçamentário. Para os economistas do FMI, embora as reduções de impostos e os aumentos de gastos adotados desde 2001 tenham dado um impulso momentâneo à economia global, "os grandes déficits fiscais dos EUA também colocam riscos significativos para o resto do mundo". Um desses riscos é o de que a queda do dólar frente a outras moedas se torne "desordenada". Segundo o chefe da equipe do FMI que acompanha a economia norte-americana, Charles Collyns, o declínio do dólar complica o trabalho dos formuladores das políticas monetárias da Europa e do Japão. "Nós achamos que existe um risco substancial de que o apetite dos investidores estrangeiros por ativos norte-americanos, particularmente os ativos do governo dos EUA, vá diminuir ao longo do tempo. Acreditamos que, até certo ponto, isso já aconteceu no ano passado, e esta é uma das razões pelas quais tem ocorrido a debilidade do dólar", disse Collyns. Para ele, a queda do dólar até agora não prejudicou a recuperação das economias do Japão e da Europa, mas o perigo deverá crescer caso os déficits orçamentários dos EUA não sejam reduzidos. Problemas fiscais Os economistas do FMI disseram que mesmo uma redução dos déficits não será suficiente para resolver os problemas fiscais de longo prazo do governo dos EUA, entre eles o de como financiar a Seguridade Social e o programa de saúde pública para idosos Medicare ao longo dos próximos 75 anos. Para eles, o governo dos EUA está diante de um "gap" de US$ 47 trilhões em sua capacidade de pagar por aquelas e outras obrigações de longo prazo. Cobrir essa diferença exigiria uma elevação "imediata e permanente" dos impostos federais da ordem de 60%, ou um corte de 50% nos benefícios do Medicare e da Seguridade Social. O relatório diz ainda que a recente queda do dólar sugere que os investidores estrangeiros estão começando a se preocupar com a capacidade do governo dos EUA de resolver seus problemas fiscais de longo prazo. Para os autores do relatório, a relação dívida pública/PIB deverá crescer em 15 pontos porcentuais na próxima década. Se isso acontecer, as taxas de juro globais, ajustadas à inflação, poderão subir em 0,5 a 1 ponto porcentual. "Custos mais altos de empréstimos externos implicariam que os efeitos adversos dos déficits fiscais dos EUA se alastrariam para os investimentos e a produção globais", diz o texto. As informações são da Dow Jones.