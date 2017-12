Definição da meta de inflação para 5,5% já era esperada O mercado financeiro já esperava pela definição da meta em 5,5% em 2004, com margem de tolerância de 2,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em Nova York, analistas ouvidos pelo correspondente Fábio Alves apresentavam a mesma aposta do mercado financeiro no Brasil. Em entrevista ao correspondente, o diretor de pesquisa e estratégia para mercados emergentes do banco Goldman Sachs, Paulo Leme, afirmou que o mercado já vinha antecipando há algum tempo. "Em função de recentes indicadores, como a expectativa do mercado para a inflação em 2004 que já caiu para 7,4%, ou seja dentro de um intervalo hipotético de uma meta de 5,5%, essa possível nova meta ajustada para 2004 não é ambiciosa. O CMN poderia ser mais ambicioso e, em vez de sancionar a meta de 5,5%, fixar uma meta para 2004 de 5%, por exemplo", afirmou Leme à Agência Estado. "Seria melhor para o País se o CMN fosse um pouquinho mais arrojado", disse. No meio acadêmico, as apostas eram diferentes. Em entrevista ao repórter Nilson Brandão Junior, antes da divulgação do resultado da reunião do CMN, o professor da PUC-RJ Luiz Roberto Cunha achava pouco provável que o governo substituísse a meta de inflação para 2004 dos atuais 3,75% para 5,5%, com margem de tolerância de 2,5 pontos porcentuais para cima ou para baixo. A perspectiva do professor era de que a meta ficasse um pouco acima da atual, no máximo em 4,5%, com a margem de tolerância de 2,5 pontos porcentuais para cima ou para baixo. Segundo o economista, mais do que isto representaria uma "flexibilização perigosa do ponto de vista das expectativas". "O Brasil sabe como crescer com inflação alta e como não crescer com inflação baixa. O desafio é crescer sem inflação alta", concluiu o economista. Apostas agressivas Opinião bem divergente desta tinha o analista e sócio da BC Informações Econômicas, Guilherme da Silveira Britzki, ouvido pelo repórter Francisco Carlos de Assis. Em oposição ao que esperava a maioria dos analistas, Britzki acreditava em uma meta de 7,5%, com margem de tolerância de 2 pontos porcentuais para cima ou para baixo. Para a meta de inflação de 2005, Britzki esperava que o BC fixasse a meta em 5,5%. Esta aposta estava entre as mais agressivas apurada entre analistas. Compulsório não foi alterado Na reunião do CMN ? composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central - era esperada também uma redução na alíquota do compulsório ? parcela dos recursos depositados pelos clientes, que os bancos são obrigados a recolher ao Banco Central. Essa possibilidade foi descartada antes mesmo do início da reunião. Isso porque, ao chegar à reunião, o diretor de Normas do BC, Sergio Darcy, já havia declarado que não o assunto não seria discutido hoje. Já as medidas de estímulo ao microcrédito, segundo ele, serão anunciadas amanhã. Antes da reunião também, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, negou que houvesse uma divisão no governo sobre a definição das metas de inflação de 2004 e 2005.