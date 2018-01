Definição sobre acordo com FMI sai até quinta, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou hoje que já deu início às discussões para um possível novo acordo com o FMI. Segundo ele, entre amanhã e quinta-feira, o governo já deverá ter uma posição definitiva sobre a questão. Ontem, no Rio, o chefe da missão do FMI, Jorge Marquez-Ruarte, informou que recomendará à diretoria do Fundo a aprovação da quinta e última revisão do atual acordo e que iniciaria hoje as discussões sobre o novo.