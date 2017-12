Definido preço mínimo do BEM e tratamento a minoritários O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje o preço mínimo de venda de 90% das ações do Banco do Estado do Maranhão (BEM) pertencentes ao governo federal no valor de R$ 77.172.112,06. O governo federal ainda venderá 10% de suas ações no BEM aos empregados, no valor de R$ 4.061.690,10. O CMN também aprovou a data de realização de leilão do BEM para o dia 10 de fevereiro de 2004, às 9h30, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O total de ações a ser colocado em leilão será de 324.181.808, equivalentes a 89,9% do total de ações. De acordo com nota divulgada hoje, o valor econômico mínimo do BEM (100% das ações) corresponde a R$ 81,272 milhões. O BEM, de acordo com a nota, tem patrimônio líquido de R$ 37,7 milhões e ativos de R$ 766,6 milhões. Os depósitos no BEM somam R$ 303,6 milhões. Leilão será por apresentação de propostas O diretor de Liquidações e Desestatização do Banco Central, Antonio Gustavo Matos do Vale, disse que o leilão do BEM se dará por meio de apresentação de propostas por envelopes. O leilão, segundo Matos do Vale, só irá a viva-voz se a diferença entre as propostas for igual ou inferior a 20%. Ele também explicou que no caso de serem apresentadas duas propostas com o mesmo valor, o resultado do leilão poderá sair por sorteio se as instituições não quiserem participar do viva-voz. O BC já pré-qualificou ao leilão do BEM os bancos Bradesco, Unibanco, Itaú e GE Capital. Ações dos minoritários O Banco Central informou ainda, por meio de nota, que o comprador do BEM terá que fazer uma oferta das ações dos minoritários do banco por 80% do preço por ação alcançado em leilão, corrigido pela variação da Selic, a taxa básica de juros da economia. O comprador do BEM também terá que fazer uma oferta de compra das ações a serem ofertadas aos empregados do banco. Essa compra também terá que ser feita por 80% do valor da ação vendida em leilão corrigida pela Selic. Esta oferta de compra terá que ser feita no período entre seis meses e um ano após a liquidação financeira da oferta aos empregados. O comprador também terá que manter os benefícios do plano previdenciário do banco por 24 meses e os benefícios dos planos de saúde por 60 meses.