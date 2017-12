Deflação desacelera em cinco de sete capitais Os preços no varejo estão caindo menos no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). Segundo divulgou nesta terça-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador - com dados regionalizados - apresentou queda menos intensa ou até mesmo aceleração de preços em cinco capitais pesquisadas: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, e Rio de Janeiro. O indicador geral - correspondente à média dos sete locais pesquisados - foi divulgado na última segunda-feira, em queda de 0,04% no período encerrado em 22 de julho. No levantamento anterior, de até 15 de julho, a queda havia sido de 0,13%. A cidade de São Paulo é a de maior representatividade no valor total do índice. Apenas Porto Alegre e Salvador fugiram à regra e registraram queda de preços mais intensa no período, de -0,04% para -0,17%; e de -0,05% para -0,07%; respectivamente.