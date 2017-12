Deixar reforma da Previdência para fevereiro ainda não é decisão fechada, diz Meirelles O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse nesta quarta-feira que há um acordo com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para não pautar a proposta em 2017