Delfim critica BB por não financiar exportações O deputado federal Delfim Netto criticou hoje o Banco do Brasil por ter paralisado suas linhas de financiamento para as exportações. "Esta medida é um verdadeiro escândalo, pois vem num momento de crise nas contas externas e quando o Brasil mais precisa aumentar as exportações. É absolutamente inacreditável a falta de imaginação e de patriotismo com que a administração federal tem cuidado dos graves problemas do Brasil". Na opinião de Delfim, "o Banco do Brasil foi transformado num organismo burocrático dedicado à agiotagem que tomou conta do sistema bancário brasileiro. Delfim Netto também comentou que "o que estão chamando de minirreforma é o projeto que transforma impostos em cascata, como o PIS-Pasep, num novo imposto sobre o valor adicionado". Segundo o ex-ministro, "este novo imposto tem um alcance limitado, mas pode representar uma mudança significativa porque aperfeiçoa o sistema tributário e permite aumentar a produtividade da economia brasileira. E tem ainda a vantagem de corrigir a atual distorção nos preços dos bens produzidos no País". Ele lembrou ainda que após as eleições, a Câmara dos Deputados terá menos de dois meses para aprovar o orçamento da União para 2003 e votar ainda alguns projetos em pauta. Mas ele não descarta a possibilidade de uma minirreforma, que pretende chamar de uma pequena experiência para melhorar o absurdo sistema tributário que o governo federal não quis reformar durante os dois mandatos que agora terminam, bloqueando as votações no Congresso. Se passar, concluiu Delfim, "será uma experiência que poderá ser usada no próximo governo para realizar a verdadeira reforma que o País necessita".