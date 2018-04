Delfim diz que acordo com o FMI foi uma "farsa" O deputado federal Delfim Netto (PPB-SP) disse que considera uma "farsa" o acordo "fechado às pressas" com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo ele, as informações divulgadas até o momento - basicamente a manutenção de 3,75% do superávit primário e a redução de US$ 15 bilhões para US$ 5 bilhões do piso das reservas líquidas internacionais - não são suficientes para conseguir a aprovação dos candidatos à Presidência da República, nem do mercado. "O FMI sabe que essa taxa de 3,75% é insuficiente, tem que ser isso no mínimo. Mas não aceitar o acordo, é o ´default´ (calote) amanhã", disse Delfim. Ele avalia, no entanto, que no dia seguinte à eleição do novo presidente deverão ser anunciadas novas exigências para a liberação do empréstimo. O pacote do Fundo é de US$ 30 bilhões, sendo que US$ 6 bilhões ainda para este ano. O deputado fez uma previsão de exigência de superávit primário de 5,4%. Esse número é calculado em operação envolvendo a taxa de juros reais, a taxa de crescimento e a relação dívida/PIB. "Para honrar o acordo a necessidade de superávit primário é de 5,4% e o Fundo sabe aritmética, como nós", afirmou. O deputado prevê ainda que o Fundo exigirá a realização de reforma tributária, previdenciária e a flexibilização do mercado de trabalho. "É impossível um acordo sem o aumento das condicionalidades", disse. Na avaliação do ex-ministro, o pacote acertado com o FMI vai acabar restringindo o crescimento da economia, a não ser que o próximo governo adote um forte programa de exportação e substituição de importações, para diminuir a dependência externa. "Aos poucos, a coisa vai emergir e a volatilidade vai voltar. O dólar caiu e voltou a subir, o que mostra que o mercado está refazendo sua opinião sobre a qualidade do empréstimo." Até o convite do presidente Fernando Henrique Cardoso aos presidenciáveis, para discutir os termos do acordo, foi uma determinação do Fundo, na avaliação de Delfim. "Esse movimento de chamar os candidatos é porque o FMI quer ouvir mais alto a adesão dos presidenciáveis ao acordo", disse. Segundo Delfim, a situação é delicada e, aos poucos, os candidatos que disputam a sucessão presidencial começam a desconfiar dos benefícios do financiamento. "O acordo é uma bóia para Fernando Henrique, mas uma âncora para quem ganhar a eleição", disse. "Provavelmente a coisa mais prática que vai acontecer no encontro da próxima segunda-feira é que vai ser servido um cafezinho. Acho que a conversa é necessária porque poderemos conhecer melhor as condições do acordo. Gostaria de ser otimista e achar que o FMI não fará o que já fez antes, mas ele tratou muito mal os argentinos", disse. O deputado fez palestra hoje pela manhã na Associação Comercial de São Paulo.