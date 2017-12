Delfim Neto aposta em novo superávit da balança O economista e deputado federal Delfim Neto (PPB-SP) disse hoje que a balança comercial brasileira pode repetir, em 2004, o mesmo bom comportamento de 2004, com saldo positivo acumulado próximo dos US$ 25 bilhões. "Deveremos repetir o saldo no balanço comercial porque há uma inércia de exportação que vem vindo aí. Deve-se insistir no investimento para a exportação", defendeu. Para o economista, o câmbio terá papel importante para a obtenção de um novo resultado positivo. "Mas ele é fixado pelo mercado de capitais e hoje é provável que o câmbio que satisfaz deveria ser um pouquinho maior", diz Delfim. Ele descarta, porém a possibilidade de uma minidesvalorização do real para ajudar as exportações. "É difícil se imaginar qualquer truque hoje, estamos em um regime muito diferente do que se exigia no passado; hoje é mais delicado porque há liberdade de movimento de capitais e há também um regime de metas inflacionárias que tem de ser manejado com o câmbio flutuante". Delfim diz que "o Brasil está fazendo uma política econômica canônica" e pergunta: "Por que a inflação desapareceu do mundo? Porque se convenceu a sociedade de que o fator decisivo para a inflação é o equilíbrio fiscal; enquanto ele for mantido, não haverá inflação".