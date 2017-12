Delfim quer retorno ao crescimento dos anos 70 O ex-ministro da Fazenda e deputado federal pelo PP paulista, Delfim Netto, quer mais ousadia do governo para que o País volte a crescer como nos anos 70 e considera tímida a meta do governo de chegar aos 80 bilhões de dólares de exportações este ano. Em entrevista ao Conta Corrente, da Globo News, "o czar da economia" nos anos do general Garrastazu Médici, disse que estamos sendo "invadidos por uma onda de dólares", que pode ajudar no curto prazo, mas que deve ser cuidadosamente encarada, com a obtenção de prazos maiores para a sua permanência no País." E acrescentou que vê com "muita boa vontade", a intervenção do Banco Central no câmbio, a fim de mantê-lo num nível competitivo. Para o ex-ministro, todo o esforço do governo deve voltar-se para as exportações. "Eu, por exemplo, quando vejo o governo estabelecer uma meta de 80 bilhões de dólares, me arrepio. Essa previsão é aparentemente muito importante, mas devemos fixar uma meta superior. O Brasil precisa, na verdade, fixar uma meta de 85 bilhões de dólares, e trabalhar para ir buscá-la. Se nós tivermos isso, vamos terminar 2005 com os indicadores externos numa situação muito melhor do que a estamos hoje." Olhar para trás Delfim Netto deu, então este recado: "Eu não acredito nesta história de que você pode estimar a capacidade produtiva e dizer ´não posso crescer mais do que 3,5%´. Isso não é verdade. O crescimento não está definido, ele é realizado ao longo do ano. Se estes investimentos vierem, como eu agora espero que venham, e essa intervenção do presidente (do Banco Central) na Suíça, convencendo os investidores e mostrando que o Brasil é uma boa base exportadora, que veio dos anos 70, a primeira base exportadora, da qual houve cópia em todo o mundo... Na verdade, o sistema asiático (Japão, Coréia e China) foi adaptado no Brasil nos anos 70, e com o mesmo sucesso. De forma que, se atrairmos esse capital, eu não vejo nenhuma razão para que o Brasil deixe de crescer 6% ou 7% de que precisa."