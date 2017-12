Delfim será o responsável pela área econômica da Fiesp O deputado federal Antonio Delfim Netto (PP-SP) será o responsável pela área econômica da nova estrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), cujo anúncio oficial será feito na segunda-feira pelo presidente da entidade, Paulo Skaf, na presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Segundo apurou a Agência Estado, Delfim deve ficar à frente do setor que elabora o levantamento mensal de conjuntura econômica, a pesquisa de emprego e o indicador de atividade da indústria paulista, o INA. Skaf anuncia, na segunda-feira, os nomes dos oito novos diretores dos departamentos de Competitividade e Tecnologia, Economia, Meio Ambiente, Comércio Exterior, Infra-estrutura, Comunicação e Marketing e Jurídico, além dos presidentes dos conselhos superiores de Administração, Economia, Comércio, Assuntos Legislativos e Jurídicos, além de Tecnologia e Competitividade. Além de Delfim, outros nomes já estão confirmados: o ex-embaixador Rubens Barbosa será o presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior, o ex-secretário da Camex Roberto Giannetti da Fonseca vai para o Departamento de Comércio Exterior e Relações Internacionais (Derex), o empresário Aref Farkouh assume o Departamento de Comunicação e Nelson Pereira dos Reis fica responsável pelo Departamento de Meio Ambiente.