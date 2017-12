Dell prepara corte de despesas e pode demitir A Dell Computer prepara-se para realizar um profundo corte em suas despesas, o qual pode resultar na primeira onda de demissões em 16 anos, informa o site do The Wall Street Journal. A fabricante de computadores recentemente informou a seus gerentes que se prepararem para realizar cortes de entre 8% a 10% nas despesas, segundo pessoas próximas à direção da empresa, diz o Journal. A medida faz parte de um programa mais amplo de reestruturação, pelo qual a companhia vem congelando as contratações, proibindo viagens não relacionadas à vendas e reduzindo alguns planejamentos de marketing. A Dell recentemente tomou também a iniciativa de reduzir preços para fazer frente à queda na demanda de computadores pessoais. De acordo com o WSJ, alguns empregados acreditam que a Dell estuda a eliminação de até 4 mil de postos. A companhia deve divulgar seu resultado do quarto trimestre na próxima quinta-feira, 15 de fevereiro. Em janeiro, a companhia projetou lucro de US$ 0,18 a US$ 0,19 por ação diluída, bem abaixo da estimativa de US$ 0,25 por ação previsto por Wall Street.