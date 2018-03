Deloitte: 95% das cias esperam maior receita em 2010 Os empresários brasileiros estão otimistas e esperam crescimento dos negócios em 2010. De acordo com pesquisa divulgada hoje pela consultoria Deloitte, 95% das empresas preveem aumento de receitas no próximo ano. Apenas 1% das empresas preveem queda. Os dados mostram ainda que, para 69% das empresas pesquisadas, 2009 vai terminar com ganhos de receita. Apenas 23% das companhias indicaram que haverá retração do faturamento ao fim deste ano, apesar dos efeitos da crise econômica no Brasil. "Em que pese a turbulência, 2009 está saindo melhor que a encomenda. E as empresas também esperam crescimento das receitas em 2010", afirmou José Paulo Rocha, responsável técnico pela pesquisa.