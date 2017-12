Deloitte entrega parecer sobre proposta da VarigLog nesta sexta O administrador judicial da Varig, a consultoria Deloitte, entre à Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta-feira seu parecer sobre a proposta da companhia aérea pela VarigLog, por cerca de US$ 500 milhões. A informação, não confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio, é de fontes do mercado que acompanham as negociações. Segundo essas mesmas fontes, a assembléia de credores da Varig, que deve analisar a proposta da ex-subsidiária, poderá ser realizada na próxima quarta ou quinta-feira. O novo leilão judicial da companhia, então, provavelmente ficará para a próxima sexta-feira. O juiz Luiz Roberto Ayoub, responsável pela recuperação judicial da Varig, deve divulgar os próximos passos da reestruturação da Varig após receber o parecer da Deloitte e também do Ministério Público do Rio.