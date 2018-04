Delta Air Lines começa a se recuperar Os resultados da Delta Air Lines para o primeiro trimestre ficaram de acordo com as projeções internas, uma vez que a empresa disse que continua a perceber sinais de uma recuperação gradual. Excluídos os itens excepcionais, a companhia aérea registrou um lucro operacional e um fluxo de caixa positivo nas operações de março. Entre janeiro e março, a Delta obteve um prejuízo de US$ 397 milhões, ante os US$ 133 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. O faturamento no período foi de US$ 3,103 bilhões, ante os US$ 3,842 bilhões obtidos no mesmo período do ano passado. "Nos três primeiros meses do ano, nós vimos os nossos clientes e as nossas receitas voltarem, apesar de que os lucros estão se recuperando lentamente", disse o principal executivo da empresa, Leo F. Mullin. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de ocupação foi de 68,9%, ante os 67% registrados no mesmo período do ano anterior. Leia o especial