Delta Air Lines e Coca-Cola confirmam parceria A Delta Air Lines e a Coca-Cola confirmaram acordo de marketing que inclui outras cinco companhias aéreas ligadas à gigante da aviação comercial norte-americana. A companhia aérea informou que o novo acordo, válido por oito anos, expande o relacionamento que já dura 70 anos entre as duas corporações - a Delta continuará oferecendo exclusivamente grande parte da linha de produtos da Coca-Cola. O novo acordo também se estende aos cinco parceiros da Delta na aliança Skyteam, que congrega a AeroMexico, a Air France, a Alitalia, a CSACzech Airline e a Korean Airline. Até então a Air France servia produtos da PepsiCo em seus vôos. O acordo inicial com o SkyTeam, de cinco anos, poderá se renovar periodicamente até 2030. Essa iniciativa vem em resposta à campanha que a Pepsi está promovendo para roubar participação de mercado da rival Coca-Cola. Ambas aumentaram, nos últimos meses, a clareza quanto à disputa que travam pelo mercado de bebidas. A UAL, da United Airlines, e a Liga Nacional de Futebol recentemente trocaram a Coca-Cola pela Pepsi, enquanto a Coca assinou acordos com a Regal Cinemas e a Delta. A Delta informou que, com esse negócio, 220 milhões de passageiros por ano agora serão servidos com produtos da gigante de bebidas em mais de 8.200 vôos diários operados pelas companhias que integram o SkyTeam. As informações são da Dow Jones.