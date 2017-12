Delta Air Lines pode cortar 7 mil vagas e não descarta concordata A Delta Air Lines Inc. planeja cortar até 7 mil empregos e reduzir pagamentos e benefícios como parte de um plano de reestruturação que deverá proporcionar uma economia de mais de US$ 5 bilhões anuais até 2006. O plano inclui também a reformulação de seus centros de operações em Atlanta, Cincinnati e Salt Lake City e a desativação do centro operacional de Dallas. As medidas têm como objetivo evitar a concordata, disse a Delta, que responsabiliza o baixo retorno, os preços elevados do petróleo, os custos de trabalho pouco competitivos e a alta carga de dívida pela rápida deterioração de sua condição financeira. Mas a companhia acrescentou que a concordata continua sendo uma possibilidade. A operadora vem tentando reestruturar sua dívida de US$ 20 bilhões, mas os credores recusaram-se a ajudá-la por causa da falta de detalhes de seu plano. A Delta também quer obter cerca de US$ 1 bilhão em concessões de seus pilotos. Os dois lados ainda estão negociando. A empresa estendeu para amanhã o prazo final para que seus credores respondam ao seu pedido para lhe dar mais flexibilidade na reestruturação da dívida. "Se a questão da antecipação das aposentadorias dos pilotos não for solucionada até o final do mês e se todos as coisas não se encaixarem no curto prazo, teremos de nos reestruturar pelos meios legais", disse o diretor-executivo da Delta, Gerald Grinstein em comunicado. As informações são da Dow Jones.