Delta Air Lines rejeita proposta de compra da US Airways A Delta Air Lines rejeitou nesta terça-feira a proposta de compra por 8,4 bilhões de dólares feita pela US Airways e apresentou seu próprio plano para sair da proteção judicial como uma empresa independente. A Delta, terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos, informou que seu plano de negócios de cinco anos apresentado ao tribunal de falências define o valor da empresa entre 9,4 bilhões e 12 bilhões de dólares, bem acima da oferta da US Airways, feita no mês passado. Em resposta, a US Airways afirmou que continua a ser uma potencial compradora da Delta, segundo uma porta-voz. A Delta, que opera sob proteção judicial desde setembro de 2005, espera sair da concordata em 2007. O plano da empresa prevê retorno à lucratividade no ano que vem e corte de mais da metade das dívidas, para cerca de 7,5 bilhões de dólares. Em 2005, a dívida era de 17 bilhões de dólares.