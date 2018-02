Delta Airlines tem prejuízo de US$ 70 mi no 4º trimestre A companhia aérea americana Delta Airlines conseguiu reduzir o prejuízo líquido para US$ 70 milhões (US$ 0,18 por ação) no quarto trimestre do ano passado, apesar da alta recorde no preço dos combustíveis. Em igual período de 2006, quando se encontrava em processo de concordata, a empresa teve prejuízo de US$ 1,98 bilhão. A receita operacional do grupo com base em Atlanta (EUA) cresceu 10% no mesmo intervalo, de US$ 4,25 bilhões para US$ 4,68 bilhões. Em comunicado, a empresa informou previsão de queda em sua margem operacional no primeiro trimestre entre 2% e 4%, mas que em 2008 essas margens devem registrar uma alta entre 4% e 6% em relação ao ano anterior. As informações são da Dow Jones.