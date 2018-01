Delta Airlines terá operadora de baixo custo A companhia aérea norte-americana Delta Airlines Inc. confirmou a introdução de sua própria operadora de baixo custo, que cobrirá os mercados da Flórida e da região nordeste dos EUA. O Wall Street Journal divulgou que a companhia gastará US$ 65 milhões no empreendimento. A Delta anunciou esses planos em novembro último. Em comunicado, a terceira maior companhia aérea dos EUA, disse que o primeiro vôo da Song ocorrerá no dia 15 de abril, do aeroporto JFK, em Nova York, até West Palm Beach, na Flórida. Até outubro, a Delta planeja oferecer 144 vôos diários, utilizando a frota de 36 Boeings 757 nos três aeroportos de Nova York; Boston, Washington, Hartford, e Tampa, Orlando, Fort Myers e Fort Lauderdale, Flórida. A Delta vem perdendo clientes para operadoras de baixo custo, tais como a JetBlue Airways Corp., Southwest Airlines Co. e AirTran Airways da AirTran Holdings Inc. A Song oferecerá tarifas entre US$ 79 e US$ 299. No quarto trimestre de 2002, a Delta teve um prejuízo de US$ 230 milhões (US$ 1,90 por ação), antes de itens extraordinários.