Delta e Northwest estão à beira da concordata A Delta Airlines e a Northwest Airlines, terceira e quarta maiores linhas aéreas dos Estados Unidos, estão à beira da concordata por causa de anos de altos custos e queda de seus negócios, além da última forte alta do preço do petróleo. Segundo fontes do setor, a concordata de ambas pode ser apresentada nesta semana, ou mesmo hoje, após reuniões das diretorias das duas empresas para analisar sua situação. Se ambas forem submetidas às leis de concordata, quatro das sete maiores companhias aéreas dos EUA estarão nessa situação. As outras duas são a United Airlines, que declarou concordata no final de 2002 e ainda espera sair dela, e a US Airways, que no ano passado foi obrigada a apresentar sua segunda concordata em dois anos por não poder enfrentar a concorrência das novas companhias aéreas com preços baixos, devido a seus altos custos e à queda de receita. As únicas três grandes empresas do setor que escaparam das duras dificuldades dos últimos cinco anos foram a American Airlines, a Continental e a Southwest, esta última graças a seus baixos custos e a uma estratégia de compra de combustível a preços fixos.