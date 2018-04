Delta, Northwest e Continental fazem acordo de 10 anos A Delta Air Lines Inc. fechou um acordo de 10 anos com a Northwest Airlines Corp. e com a Continental Airlines Inc., que possibilitará a conexão entre seus vôos e escalas domésticas e internacionais, tornando-as competitivas em relação a outras alianças no setor. O pacto foi estabelecido em um momento em que a indústria de aviação está sendo ameaçada por pressões financeiras, disse o presidente do conselho e executivo-chefe da Delta, Leo F. Mullin, em nota sobre o acordo. "Nas últimas semanas, algumas companhias aéreas entraram em grandes processos de reestruturação, corte de empregos, e até mesmo concordatas. Esse acordo é parte importante de plano para fortalecer nossa posição competitiva no atual ambiente operacional extremamente difícil", disse ele. O pacto proposto deve trazer vantagens aos clientes e às empresas participantes, disse a Delta. Os clientes poderão ser beneficiados com a emissão rápida de passagens, procedimentos de check-in, trânsito de bagagens, e ainda poderão utilizar programas de milhagem e salas de esperas em aeroportos. "Desde sua concepção, trata-se de uma iniciativa voltada aos clientes", disse Mullin. Além disso, afirmou, o pacto permitirá às empresas participantes competir por mais passageiros e receitas em mercados que antes não seriam acessíveis a essas companhias. O acordo possibilitará à Delta, Continental e Northwest competirem em um patamar mais nivelado com a United Airlines e o US Airways Group, que anunciaram um pacto semelhante em meados deste ano. De fato, a Continental disse em comunicado separado que a nova aliança ajudará a afastar qualquer impacto negativo da aliança entre a US Airways e a United Airlines. O pacto exigirá mudanças negociadas com os pilotos contratados da Delta e da Northwest. A Delta afirmou que planeja negociar com a Air Line Pilots Association na próxima semana. O acordo não é uma fusão, ressaltaram tanto a Delta como a Northwest. As companhias continuarão a operar independentemente e a competir em áreas como preços, vôos e em gerenciamento de receita.