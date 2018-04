Demanda chinesa devora produção brasileira de soja, diz <I>NYT</I> A crescente demanda da China pela soja brasileira é tema de reportagem com chamada de capa na edição desta sexta-feira, 6, do diário The New York Times. ?Conforme sua economia cresce, também cresce o apetite da China por suínos, aves e carnes bovinas, que exigem maiores volumes de soja para alimentação animal. Atormentada pela escassez de água, a China está se voltando a um novo parceiro comercial a 15 mil milhas de distância - o Brasil - para suprir mais grãos cheios de proteína essenciais para uma dieta mais rica?, relata o jornal. Segundo a reportagem, isso está alterando completamente o padrão do comércio global de produtos agrícolas. ?Antes, o maior fluxo de comércio bilateral de alimentos era entre os Estados Unidos, o maior exportador de alimentos, e o Japão. Mas países com vastas terras aráveis com potencial de expansão, particularmente o Brasil, estão agora correndo para suprir a demanda da China, cuja população de 1,3 bilhão é dez vezes a do Japão?, explica o texto. Segundo o The New York Times, outro fator que vem ajudando a incrementar a participação do Brasil no comércio internacional de soja é o fato de os Estados Unidos estarem aumentando sua área de plantio de milho para a produção de etanol, limitando o potencial de crescimento para o cultivo da soja. De acordo com a reportagem, o Brasil vendeu à China no ano passado 11 milhões de toneladas de soja, 50% a mais do que no ano anterior e quase 100% a mais do que em 2004. ?As indicações são de que o Brasil produziu mais uma colheita recorde, e os analistas esperam que a China a devore?, diz o jornal.