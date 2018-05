Demanda da China por petróleo sobe 10,7% em junho A demanda por petróleo na China subiu 10,7% em junho em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país, as unidades de algumas refinarias voltaram a operar após um período em manutenção, o que teria contribuído para a alta da demanda por petróleo no sexto mês do ano.