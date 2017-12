Demanda da linha marrom está fraca, mas preços subirão A demanda por eletroeletrônicos da linha marron, como TVs e DVDs, caiu neste início de ano em relação a dezembro, resultado de um movimento sazonal. A venda de produtos dessa linha cresce tradicionalmente no fim do ano, por conta das festas, e a demanda volta ao patamar ´vegetativo´ no início do ano, de acordo com o vice-presidente da CCE, Synésio Baptista da Costa. Ainda assim, a pressão sobre os custos provocada pelo aumento dos preços do aço, do papel e de derivados de petróleo (borracha, embalagens flexíveis) torna inevitável o repasse da alta de custos para o comércio. "Já estamos negociando reajuste de preços com nossos clientes", afirmou o executivo. A declaração de Baptista da Costa confirmou o que a Eletros (associação das indústrias eletroeletrônicas) já havia anunciado na semana passada que haverá reajuste de 10% nos produtos do setor (linhas branca e marrom) nas próximas semanas. Os empresários argumentam que os aumentos tiveram início nos preços administrados pelo governo, como energia elétrica e telefones, além do petróleo. Como resultado, as margens ficaram extremamente deprimidas. "Não estamos pensando em recompor margens, mas apenas em não entrar no vermelho. Se não, várias empresas acabarão quebrando", justificou o executivo da CCE. Segundo Baptista da Costa, não há corrida por fazer estoques nem no comércio nem na indústria. "A demanda continua enfraquecida. Não há razão para fazer estoques", explicou. Como política de redução de custos, a CCE decidiu trabalhar no sistema just in time, fabricação conforme pedidos, praticamente sem estoques. A CCE entrou em férias coletivas em 15 de dezembro e voltou, conforme o programado, na segunda semana de janeiro.