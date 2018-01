Demanda de empresas reduz queda do dólar A queda do dólar, que chegou a 1,59% no início da manhã impulsionada por um rol de boas notícias, está perdendo força. Às 12h40, a desvalorização tinha sido reduzida a 0,27%, com a cotação batendo R$ 3,76. A pressão vem de uma demanda forte que está sendo atribuída a empresas que têm compromissos a honrar nos próximos dias. Os cálculos do mercado estimam que, somente na semana que vem, os vencimentos privados de dívida externa giram em torno de US$ 900 milhões. Desse total, no entanto, uma pequena parte é compensada com as captações anunciadas nos últimos dias e que foram um dos motivos de ânimo do mercado na manhã de hoje. O mercado continua aguardando a confirmação do nome que ocupará a presidência do BC no novo governo e tem boas expectativas.