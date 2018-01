Demanda do consumidor por crédito cai 4,9% em fevereiro

SÃO PAULO - A demanda do consumidor por crédito recuou 4,9% em fevereiro ante o mesmo mês de 2015, conforme dados da Boa Vista SCPC. Na comparação com janeiro, entretanto, houve aumento de 3,8%, na série com ajuste sazonal. Na variação acumulada em 12 meses, o indicador apresenta queda de 6,2%.

Na análise entre os segmentos, em fevereiro ante o mesmo mês do ano passado, a procura por crédito nas instituições financeiras recuou 16,3%, enquanto que no segmento não financeiro, houve alta de 1,7%. Ante janeiro, houve queda de 2,6% na busca por crédito em instituições financeiras e alta de 7,6% em não financeiras.

Para os especialistas da Boa Vista SCPC, as incertezas econômicas ainda permeiam a decisão cautelosa do consumidor em procurar crédito. "Mesmo com uma leve inflexão a partir do segundo semestre de 2015, a retomada ainda não ocorre de forma significativa para que a procura por crédito retorne a níveis positivos", afirmam, em nota.