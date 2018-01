Demanda do consumidor por crédito tem alta de 11,9% em julho ante junho

SÃO PAULO - A demanda do consumidor por crédito teve alta de 11,9% em julho contra junho, descontados os efeitos sazonais, segundo indicador divulgado pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na avaliação ante o mesmo mês do ano anterior, o indicador caiu 9,9%. Já na variação acumulada em 12 meses houve intensificação da tendência de queda, que passou de -5,1% no mês anterior para atuais -6,0%.

A avaliação mensal mostrou que nas instituições financeiras houve elevação de 10,8% na demanda, enquanto para o segmento não-financeiro a alta foi de 12,5%, segundo a instituição responsável pelo indicador.

Em nota, a Boa Vista SCPC destaca que o cenário ainda é de muita incerteza para o consumidor, apesar de alguma melhora nas expectativas para a economia. "Fatores como altas taxas de juros, rendimentos reais negativos e desemprego elevado são apenas algumas das variáveis condicionantes deste resultado, que gera como consequência um consumidor bastante cauteloso", diz a empresa.

A Boa Vista SCPC espera que a demanda por crédito continue em território negativo neste ano e apresente níveis positivos no acumulado em 12 meses somente a partir de 2017.