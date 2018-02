Demanda doméstica da Gol cresce 37,6% em dezembro A companhia aérea Gol registrou alta de 37,6% na demanda (RPK) doméstica consolidada (que inclui a Varig) em dezembro, na comparação com o mesmo mês de 2006. A oferta de assentos (ASK) cresceu 31,1% na mesma comparação. Com isso, o nível de ocupação dos aviões evoluiu de 68,9% em dezembro de 2006 para 72,4% no mês passado. No segmento internacional, a demanda consolidada aumentou 215,7% e a oferta de assentos subiu 218,1%. A taxa de ocupação teve leve queda no período, de 56,6% para 56,2%.