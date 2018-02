Demanda e oferta de crédito encolhem

São muitos os sinais de mudança. Em setembro, o Banco Central (BC) previa expansão de 12% do crédito em 2014, uma redução em relação a 2013, quando o crescimento foi de 14,6%. A situação, no entanto, se deteriorou com a nova alta no custo do dinheiro, passando as empresas a agir com mais prudência.

Segundo a Serasa Experian, a demanda por crédito por parte de empresas teve queda de 10% em novembro em relação a outubro, sem ajuste sazonal. Os bancos vêm procurando uma saída por meio do alongamento do prazo dos empréstimos, mas já preveem que o crédito pouco avançará em 2015, menos por causa das instituições privadas que da retração dos bancos públicos, que já respondiam, em meados do ano passado, por 52,9% do total de crédito concedido no País.

Ainda em dezembro, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), utilizada pelo sistema BNDES, foi elevada pelo Conselho Monetário Nacional de 5% para 5,5% ao ano, e pode voltar a ser reajustada trimestralmente. Presume-se que a elevação seja gradual, mas o objetivo do governo, afirmou o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é o alinhamento às taxas de mercado.

Isso foi só o começo, uma vez que a intenção do governo é reorientar o papel do BNDES, cortando os aportes do Tesouro à instituição, como forma de diminuir os subsídios embutidos na TJLP e permitir uma redução gradual da dívida bruta.

Isso terá impacto nos financiamentos ao setor produtivo, mas serão as empresas estatais, incumbidas de grandes projetos, que deverão ser mais atingidas. A Eletrobrás, por exemplo, estima uma redução de caixa de 14,7% como consequência do menor acesso a financiamentos. A holding estatal do setor de energia elétrica pretende gastar 6,7% menos em relação a 2014.

Em situação ainda mais delicada encontram-se projetos da Petrobrás e de grandes empresas construtoras nacionais por ela contratadas, objeto de investigações pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, no bojo da Operação Lava Jato.