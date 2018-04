Demanda em alta reforça Copom conservador A alta de 9,4% nas vendas do varejo no período de 12 meses encerrados em fevereiro ficou próxima do teto das expectativas do mercado e reforçou ainda mais as apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai manter o corte de apenas 0,25 ponto porcentual na Selic nesta quarta-feira, 18. Além disso, com esses dados, o BC pode persistir no ritmo lento de cortes nas próximas reuniões. ?O atual crescimento forte no gasto do consumidor é uma clara indicação de que o BC não tem motivos para aumentar o ritmo do relaxamento monetário daqui para frente?, disse o economista sênior do banco Dresdner Kleinwort, Nuno Câmara. ?Por isso, cortes de 0,25 ponto na Selic estão na medida certa na atual conjuntura macroeconômica.? Por outro lado, Câmara salientou que a expansão robusta no gasto do consumidor não é uma indicação de que o BC poderá paralisar o corte nos juros. ?O crescimento nas importações e no investimento vai ajudar a manter a pressão afastada do hiato da produção, preservando a inflação sob controle?, disse. ?Entretanto, a alta no gasto do consumo reforça a visão que um maior ritmo no relaxamento monetário seria totalmente injustificado.? Paulo Leme, economista do banco Goldman Sachs, disse que o forte crescimento no crédito estimulado pela queda dos juros e o contínuo aumento dos salários vão continuar elevando o consumo privado, as vendas no varejo e as importações. Um bom exemplo disso, salientou, é a venda recorde de automóveis registrada em março. ?O resultado das vendas no varejo corrobora a avaliação do BC, expressa no último Relatório de Inflação e na ata da mais recente reunião do Copom, de que há estímulo suficiente para a demanda doméstica, sem a necessidade de aumentar o atual ritmo de queda dos juros?, disse Leme. ?Além disso, o vigor da demanda doméstica e seu efeito potencial futuro sobre a inflação é uma das razões para o Copom permanecer ?parcimonioso? em relação ao ciclo de relaxamento monetário.? Para o economista da López Leon, Flávio Serrano, o crescimento das vendas no varejo é mais um dado que se soma a um conjunto de informações para o BC adotar o corte de 0,25 ponto porcentual na reunião que termina nesta quarta. Ele explica que os números de vendas vieram acima da expectativa do mercado, mas a tendência não foi alterada. ?Isso é o resultado da recuperação da renda real e da queda dos juros?, explica o economista. Ele também aposta que a redução do ritmo de corte será mantida porque o BC quer conhecer o impacto das últimas reduções da Selic na economia. O corte desta quarta deve ser o 15º consecutivo. (colaborou Renée Pereira)