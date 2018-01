Demanda mundial de aço deve crescer 3,7% neste ano A demanda mundial por produtos siderúrgicos deve crescer 3,7% em 2005, ultrapassando pela primeira vez a marca de 1 bilhão de toneladas métricas. A estimativa foi anunciada hoje pelo Instituto Internacional de Ferro e Aço (IISI, na sigla em inglês). O percentual de crescimento representa um aumento do consumo de aço equivalente a 36 milhões de toneladas. Segundo a entidade, a China deverá continuar puxando o crescimento do setor, com um aumento de 10% na demanda por produtos siderúrgicos, totalizando 293 milhões de toneladas métricas em 2005. A previsão da entidade é de que o país represente 29% do consumo mundial de aço neste ano e 80% do crescimento mundial previsto no período. O crescimento da demanda na China deve compensar a queda do consumo em outros mercados da Europa e Estados Unidos. "O crescimento mais lento da economia, aliado ao ajuste dos estoques de aço, deve contribuir para um declínio temporário da demanda nesses mercados", informa a entidade.