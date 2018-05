Demanda no transporte aéreo doméstico cresce 2,8%

SÃO PAULO - A demanda por transporte aéreo doméstico cresceu 2,8% em junho, na comparação com o mesmo mês no ano anterior. De acordo com os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), divulgados na manhã desta quinta-feira, 18, o setor acumula crescimento de 0,09% no primeiro semestre de 2013 na comparação com 2012.

Apesar do crescimento na demanda, a oferta de transporte aéreo no mercado doméstico seguiu em tendência de queda que já dura dez meses.

Em junho, a redução na oferta de assentos foi de 2,88% na comparação com o ano anterior. Segundo a ANAC, a redução se deve, principalmente à alta dos combustíveis e da taxa de câmbio, que causaram impactos no custo das empresas.

No mercado internacional, demanda e oferta registraram crescimento em relação ao mesmo mês de 2012. Nos indicadores de junho, a demanda cresceu 2,55% e a oferta de assentos 7,19%.