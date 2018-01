Demanda por ações do BB é bem grande A demanda por ações do Banco do Brasil (BB) está parecida com a procura observada na oferta das ações Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). A informação é do gerente executivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Estevão de Almeida Accioly. O Banco é um dos gestores da oferta, que é coordenada pelo Credit Suisse First Boston. "A demanda tem sido boa", disse. Ele observou que não pode dar números, visto que a oferta ainda não está terminada; o prazo para reserva de ações, que inicialmente terminava na última sexta-feira, foi prorrogado até o dia 10 de dezembro. Ele afirmou ser ainda muito cedo para efetuar comparações mais detalhadas, visto que a oferta ainda está no meio. A oferta das ações do BB foi suspensa no dia 19 de novembro, devido à liminar concedida pela Justiça à União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil (Unamibb). A entidade alega que as ações não poderiam ser vendidas visto estarem em litígio desde 1998.