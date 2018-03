Demanda por blue chips faz bolsa filipina fechar em alta O mercado filipino fechou hoje em alta de 0,69% em razão da demanda por blue chips, liderada pela Philippine Long Distance Telephone Co. Segundo analistas, porém, a procura por papéis foi limitada pelas preocupações do conflito no Iraque. Em Taiwan, a bolsa avançou +0,40%, depois de quatro pregões consecutivos em queda, apesar da desvalorização das ações de tecnologia. O Nikkei 225, do mercado japonês, subiu em 0,20%, com os investidores se acostumando com a idéia de que a guerra no Iraque será maior do que o esperado. O índice Kospi caiu 1%, influenciado pelo desempenho de Nova York (Dow Jones: -0,61%, Nasdaq: -0,25%). Às 5h30, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,23%; Indonésia: -0,20%; Malásia: +0,07%; Tailândia: +0,18% e Cingapura: -0,99%.