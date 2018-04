Demanda por crédito desacelera A demanda das empresas por crédito teve a primeira desaceleração em junho, após três meses de alta expressiva. O índice da Serasa Experian, que mostra a melhora nos prazos e custos do crédito para a pessoa jurídica, subiu 0,9%, ante alta ao redor de 5% nos três meses anteriores. O resultado de junho é a quarta alta mensal consecutiva na demanda das empresas por crédito. Ainda que a demanda por crédito apresente tendência de alta, ela ainda está aquém dos resultados do mesmo período de 2008. Na comparação com junho de 2008, o indicador recuou 2,3%. No acumulado do primeiro semestre, a queda foi de 6,7% ante igual período do ano passado. A Região Sudeste foi a que teve o maior crescimento na demanda por crédito em junho, de 3,9% em comparação com a de maio. Em seguida vem o Norte, com 2,9%. Nordeste e Centro-Oeste tiveram recuos substanciais, de 6,3% e 0,9%, respectivamente.