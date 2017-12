Demanda por voos internacionais cresce 16,78% em agosto, diz Abear

A demanda por voos internacionais de passageiros cresceu 16,78% em agosto deste ano na comparação com o mesmo mês de 2016, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 21, pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Embora em menor ritmo, a procura por voos domésticos também registrou crescimento, com aumento de 5,51% no mesmo período.

O dado de demanda por voos nacionais marca uma inflexão no resultado da variação acumulada dos últimos doze meses (setembro de 2016 a agosto de 2017), que passou a ser positiva pela primeira vez este ano, chegando a 0,17%.

A Abear, que apresenta a estatística com base no desempenho de suas associadas (Avianca, Azul, Gol e Latam), também informou que, em termos de oferta internacional, houve um aumento de 18,11% no mês passado em relação a agosto de 2016. Já a oferta por voos domésticos aumentou 3,65% em agosto deste ano, na mesma base de comparação.

A taxa de ocupação dos voos internacionais no mês passado ficou em 84,56%, uma queda de 0,96 ponto porcentual (p.p.) na comparação com o mesmo mês de 2016. Ainda segundo a entidade, foram transportados 736 mil passageiros no segmento internacional em abril, um crescimento de 15,08% na mesma base de comparação.

Dentre as empresas nacionais, a Latam liderou o transporte internacional de passageiros em agosto, com 77,12% da participação de mercado. A Gol teve 10,78% e a Azul respondeu por 11,21%. A Avianca Brasil obteve 0,89% de market share.