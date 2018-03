Demissões anunciadas caem pelo 4º mês seguido nos EUA

"Não incluindo qualquer choque inesperado na economia, parece que estamos fora de perigo em termos de reduções", disse John Challenger, executivo-chefe da empresa de recolocação. "Infelizmente, a segunda metade da equação do mercado de trabalho - contratação - ainda não mostrou sinais de retomada iminente."

Nos primeiros 11 meses de 2009, as grandes empresas anunciaram 1,24 milhão de demissões, já superando o total de 2008, de 1,22 milhão. A maior parte dos cortes ocorreu no primeiro semestre do ano e em diversos setores mais expostos à recessão. A pesquisa da Challenger inclui apenas uma pequena fração daqueles que perdem o emprego todo mês. Em setembro, por exemplo, 2,1 milhões de trabalhadores foram demitidos ou dispensados, de acordo com dados do governo. Outros 1,9 milhão deixaram o emprego voluntariamente. Naquele mesmo mês, 4 milhões de trabalhadores foram contratados. As informações são da Dow Jones.