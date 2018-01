Demissões da DaimlerChrysler não devem atingir Brasil Os sindicatos de metalúrgicos de São Paulo e Minas Gerais informam que não há notícia de demissões nas fábricas da DaimlerChrysler no Brasil. A fabricante automotiva anunciou nesta terça-feira que planeja cortar 6 mil postos de trabalho em três anos - o que equivale a 20% do quadro geral. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região, Geraldo Werneck, afirmou que os 1,1 mil metalúrgicos da unidade mineira, que produz o automóvel Classe C, têm acordo de estabilidade até fevereiro de 2007. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC afirmou que a unidade de caminhões da Mercedes-Benz não planeja cortes, embora não haja atualmente acordo de estabilidade.